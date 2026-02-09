Nicolaus e Europ Assistance Italia: un nuovo ecosistema assicurativo per i viaggiatori

Il Gruppo Nicolaus si affida alle coperture di Europ Assistance Italia per tutelare i viaggiatori. La nuova partnership tra le due aziende prevede un inedito ecosistema assicurativo per tutte le prenotazioni effettiate a partire dal 1° febbraio 2026.

Attraverso la collaborazione, la compagnia assicurativa fornirà coperture in grado di accompagnare il cliente in ogni fase del soggiorno. In quest’ottica si inserisce anche una polizza specifica per chi parte con i propri animali domestici (o per chi non può farlo).

“Dal 1° febbraio 2026 assicuriamo una tutela ancora maggiore ai nostri clienti - spiega Isabella Candelori, direttore commerciale Trade Italia . Con il nuovo impianto Europ Assistance, non solo proteggiamo il valore economico del viaggio, ma concretizziamo e confermiamo la nostra attenzione verso i nostri amici a quattro zampe e i loro proprietari, eliminando ogni preoccupazione legata alla loro salute in vacanza”, commenta Isabella Candelori, direttore commerciale Trade Italia del Gruppo Nicolaus.

Le soluzioni

Il nuovo impianto assicurativo si articola su tre pilastri principali, pensati per rispondere alle esigenze delle diverse tipologie di viaggio. Il primo è la copertura Medico Bagaglio Assistenza, inclusa per l’acquisto di singoli servizi in Italia, che offre assistenza h24 e rimborsi spese mediche con massimali competitivi. In particolare, per i viaggi in Europa e nel Bacino del Mediterraneo (incluso l’Egitto), il massimale base di partenza è di 50.000 euro, un importo significativamente più elevato rispetto ai massimali offerti sulle stesse destinazioni in piani assicurativi similari. Per tutte le altre destinazioni extra-Europa, il massimale di rimborso è fino a 100.000 euro. Il secondo è la Polizza Multirischi, soluzione All-Risks inclusa nei pacchetti viaggio, che estende i massimali fino a 150.000 euro per il ’Mondo’ e comprende anche la copertura per malattie preesistenti e croniche, oltre alla garanzia di annullamento viaggio. Il terzo pilastro è Medico Extended, opzione integrativa pensata per chi desidera massimali elevati all’estero, con possibilità di integrare la copertura fino a 500.000 o 1.000.000 di euro, grazie a speciali quote dedicate alle famiglie.

Valore aggiunto del nuovo impianto risiede nella web app QuickAssistance, sviluppata da Europ Assistance per offrire uno strumento semplice e immediato nella gestione delle emergenze. Il viaggiatore può richiedere assistenza direttamente tramite WhatsApp o attraverso una chiamata VoIP, eliminando così i costi di roaming e le difficoltà di comunicazione, e garantendo un contatto rapido e gratuito con la centrale operativa, specialmente nei viaggi all’estero.

La copertura per gli animali

Quanto alla nuova Polizza Pet - facoltativa e rivolta a chi viaggia con cani o gatti fino a 10 anni di età -, questa garantisce assistenza h24 con consulenza veterinaria continua e la segnalazione di cliniche specializzate. Prevede, inoltre, un rimborso delle spese veterinarie fino a 1.000 euro per infortuni o malattie occorsi all’animale rimasto a casa e fino a 500 euro per quelli accaduti durante il viaggio. È inclusa anche la responsabilità civile con copertura fino a 250.000 euro per danni causati a terzi durante soggiorni in Italia, oltre al supporto all’assicurato con rientro anticipato garantito in caso di pericolo di vita dell’animale.

“Siamo orgogliosi di consolidare la nostra partnership con il Gruppo Nicolaus, collaborando a un progetto che mette al centro la serenità dei viaggiatori - commenta Erika Delmastro, chief commercial officer, Europ Assistance Italia -. Attraverso soluzioni modulari che arricchiscono l’offerta dedicata ai clienti Nicolaus, confermiamo il nostro impegno congiunto nel garantire una protezione completa e un’esperienza di viaggio più sicura e personalizzabile, offrendo la libertà di scegliere la soluzione più adatta alle diverse esigenze, anche per chi viaggia con il proprio amico a quattro zampe. Con l’introduzione della copertura Pet rispondiamo infatti a un’esigenza crescente: proteggere i nostri piccoli compagni di viaggio con la stessa attenzione che riserviamo agli altri membri della famiglia”.