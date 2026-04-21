‘Zero rischi, vacanze più leggere’. È questa la sintesi dell’approccio scelto dal Gruppo Nicolaus-Valtur per rafforzare il proprio posizionamento come garante di stabilità. “Vogliamo dare un segno al mercato per andare oltre la contingenza con un sistema di misure integrate - commenta Isabella Candelori, direttrice commerciale trade Italia -. Dal blocco dei prezzi alla flessibilità operativa, l’obiettivo è ridurre l’esposizione al rischio e rendere la vacanza una scelta priva di fattori di stress, grazie alle garanzie concrete che siamo in grado di fornire. In un mercato che richiede risposte tangibili, è su questo terreno che si giocano la differenza competitiva e la capacità di tenuta: non nella promessa, ma nella capacità di garantire”.

Il Prezzo Garantito

Su questa base, Nicolaus Group interviene su uno degli elementi più esposti alle dinamiche attuali: il prezzo. Tutti i pacchetti per vacanze individuali sono oggi coperti dal ‘Prezzo Garantito’, uno strumento che fa parte del dna del gruppo e che consente di bloccare il costo al momento della prenotazione, senza adeguamenti successivi.

La certezza del prezzo diventa così un elemento distintivo e un presidio concreto di trasparenza. Altra leva introdotta dal gruppo è la flessibilità. La promozione ‘Estero, Liberi di Cambiare’, attiva su due mete molto apprezzate per livello dell’offerta e stabilità come Egitto e Tunisia, interviene direttamente sul processo decisionale del cliente, offrendo la possibilità di modificare destinazione o data fino a 14 giorni dalla partenza, senza rigidità. In questo modo, la prenotazione non viene percepita come un vincolo, ma come una scelta reversibile e, quindi, più accessibile anche in presenza di incertezza.

“Con ‘Liberi di Cambiare’ - osserva Candelori - trasformiamo un potenziale elemento di blocco in una leva di attivazione della domanda: la possibilità di ripensare il viaggio senza penalità consente al cliente di prenotare oggi, mantenendo margini di scelta in grado di accogliere il sentiment e i desideri di massima flessibilità del cliente”.