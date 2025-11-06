Norwegian Cruise Line a caccia del segmento family

Norwegian Cruise Line rilancia il proprio modello di business puntando sul turismo familiare. Con l’introduzione della Norwegian Aqua nel 2026, la compagnia arricchisce l’esperienza a bordo con aree VR, scivoli acquatici e spazi sportivi pensati per bambini e ragazzi.
Parallelamente, la rinnovata Great Stirrup Cay alle Bahamas accoglierà un nuovo parco acquatico e una grande piscina riscaldata, per rendere la destinazione più inclusiva per famiglie. Il nuovo modello tariffario prevede sconti per il terzo e quarto passeggero, incrementando i tassi di occupazione fino al 106,4%, oltre le previsioni del 105,5%.
Le prenotazioni familiari sono cresciute del 20% su base annua, contribuendo a un +5% di ricavi.