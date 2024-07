Norwegian Cruise Line è pronta a salpare da Philadelphia nel 2026. Ad avere base nel porto della città della Pennsylvania sarà Norwegian Jewel, che navigherà nel periodo compreso tra il 16 aprile il 17 ottobre. Durante la primavera e l’estate, la nave opererà su itinerari da 7 e 9 giorni verso Bermuda, per passare poi, in autunno, a crociere da da 10 e 11 giorni in Canada e New England alternando il proprio homeport tra Philly e Quebec City.

Come si legge su travelweekly.com, Norwegian Jewel salperà dal SouthPort Marine Terminal Complex, e come ha comunicato PhilaPort sono in atto una serie di opere di miglioramento per facilitare il trasferimento dei passeggeri dalla nave alla costa e viceversa.