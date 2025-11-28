Novità per il 2026 di Norwegian Cruise Line. La terza compagnia sui Caraibi – destinazione chiave presidiata da 18 navi - schiererà da marzo la nuova nave Luna e inaugurerà il 1 gennaio la riqualificata isola privata Great Stirrup Cay. Qui le nuove facilities prevedono porto, aree adults e familiari, acquapark, piscina, zona splash e il giardino Orizon park.

Norwegian Luna, gemella di Aqua, varata quest’anno in Fincantieri e operativa sulle rotte in America Centrale con partenza da Miami, rappresenta la 21esima imbarcazione. Una flotta in espansione, alla quale si aggiungeranno due unità di della stessa categoria entro il 2028 e ulteriori quattro entro il 2036.

La nuova unità

Tra le particolarità di Luna, l’Aqua Slidecoaster e lo show ispirato ad Elton John. Un prodotto a cui “il mercato risponde molto bene, con l’80% dei passeggeri Usa da settembre a maggio e gli europei d’estate” afferma Francesco Paradisi, Senior Country Manager Sud Europa NCL.

Le parole d’ordine restano libertà e flessibilità: “Con 350 destinazioni, 42 porti e due isole private offriamo quanta più varietà possibile - prosegue Paradisi -, spesso con itinerari open show personalizzati e diversificati. L’intrattenimento è ridotto a 45 minuti, l’offerta food è H24 in 17 ristoranti e orari dilatati di palestra e spa”.