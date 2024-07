Per la stagione 2024/2025, Nouvelles Frontières propone una nuova gamma di viaggi denominata ‘evento’. Come riporta Le Quotidien du Tourisme, questa nuova tipologia di tour consente di viaggiare in gruppo e partecipare ad un evento a destinazione durante un tour organizzato o un breve soggiorno.

Può essere un evento sportivo come il Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi, culturale come l’Esposizione Universale di Osaka, festoso come il carnevale del Quebec, musicale come il festival jazz di New Orleans.

Il primo appuntamento sarà con il Gran Premio di Formula 1 ad Abu Dhabi, con data di partenza 5 dicembre.

La sistemazione è stata organizzata in un hotel 4 stelle si trova a pochi passi dalla zona del Jumeirah Beach Residence.

Il viaggio include il biglietto d’ingresso al circuito Yas Marina per 3 giorni, nella zona prato Hill, posti a sedere gratuiti.

Oltre all’evento Gran Premio, questo viaggio prevede la scoperta della destinazione con visite a Dubai e Abu Dhabi alla Grande Moschea Sheikh Zayed, al Burj Khalifa, al Louvre Abu Dhabi, al parco tematico Ferrari World.