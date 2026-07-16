Nuovo villaggio per Club del Sole: sul Le Gorette Cecina investimento da 15 milioni

Si chiama Le Gorette Cecina Easy camping village il nuovo investimento di Club del Sole, che segna il completamento del presidio del Gruppo lungo la dorsale costiera della Toscana. Da Orbetello e Monte Argentario a Castiglione della Pescaia, dalla Costa degli Etruschi fino a Viareggio, Club del Sole consolida una rete di destinazioni in una delle aree a più alta vocazione turistica del Paese.

Il Gruppo ha definito, per il villaggio, un piano di investimenti superiore a 15 milioni di euro, che ne accompagnerà lo sviluppo fino al 2030. Il progetto prevede l'introduzione di 315 nuove unità abitative, il progressivo rinnovamento delle infrastrutture e l'ampliamento dei servizi con l'obiettivo di elevarne ulteriormente gli standard qualitativi e consolidarne il posizionamento tra le principali destinazioni open air della Toscana.

Il piano consentirà alla struttura, già dal 2027, di superare 200.000 presenze complessive annue, rafforzandone la capacità di attrarre una clientela internazionale durante l'intera stagione e contribuendo alla crescita della Costa degli Etruschi come destinazione di riferimento.

“Ogni investimento di Club del Sole nasce dalla convinzione che la crescita dell’impresa e la valorizzazione dei territori siano parte della stessa visione – spiega l’a.d. Francesco Giondi -. Le Gorette rappresenta pienamente questo approccio: un progetto che rafforza la nostra presenza in una destinazione strategica e contribuisce a sviluppare un modello di ospitalità nel quale qualità dell'offerta, innovazione, sostenibilità e valorizzazione dei territori diventano parte di un unico percorso di crescita. Vogliamo contribuire a esprimere tutto il potenziale dell'Open Air italiano, sviluppando destinazioni sempre più attrattive, competitive sui mercati internazionali e capaci di creare valore duraturo per gli ospiti, per le comunità locali e per l'intero ecosistema turistico”.