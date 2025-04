In programma dal 16 al 18 maggio presso il Marina Resort Garden & Beach in Sardegna, Obiettivo X, evento organizzato da Ota Viaggi, vedrà la partecipazione di oltre 280 agenzie di viaggi iscritte e numerosi ospiti.

La manifestazione, arrivata alla quinta edizione e patrocinata da Enit e dalla Regione Sardegna, si propone di affrontare le sfide del futuro attraverso formazione, networking e innovazione.

Numerosi i partner coinvolti. “È con orgoglio che scegliamo di rinnovare il nostro sostegno a Ota Viaggi per l’edizione 2025 di Obiettivo X – fanno sapere da Msc Crociere - un evento fondamentale per il settore perché rappresenta un’occasione unica e preziosa per riflettere sulle sfide della crescita e confrontarsi su strategie condivise. Come Msc Crociere, crediamo fortemente nella collaborazione tra operatori per costruire insieme un futuro sostenibile e competitivo per il turismo italiano.”

“Trenitalia - spiegano dal Grippo Fs - parteciperà per il terzo anno consecutivo a Obiettivo X condividere gli obiettivi di crescita e le prospettive di sviluppo del settore del turismo. L’evento è un’occasione unica per confrontarsi con una platea ampia e diversificata di specialisti del settore, in un ambito stimolante e costruttivo. Questo incontro rappresenta per Trenitalia un’opportunità per presentare le proprie strategie in un contesto competitivo, reso particolarmente sfidante dalla presenza degli attuali fattori esogeni”.

“Volonline Group crede fermamente nella sinergia che dovrebbe essere alla base della collaborazione tra gli attori del turismo organizzato, crede nella sinergia, il cross selling, nell’ascolto dei bisogni del cliente e quindi nelle agenzie. Obiettivo X non è un semplice evento, ma tutte queste cose concentrate in tre giorni di confronto”.

Anche Idee per Viaggiare figura fra i partner coinvolti: “Si chiama Obiettivo X e partecipare anche a questa edizione 2025 sempre più ricca e coinvolgente tra workshop e meeting è un vero piacere oltre che un’opportunità di scambio di idee. Per chi come Idee per Viaggiare ha sempre creduto all’importanza di fare networking in forma trasversale creando nuove relazioni e momenti di confronto con buona parte dell’intera filiera del comparto turistico, fa piacere portare il sostegno e tutto il suo affetto agli amici di Ota Viaggi, con i quali condividiamo questa linea di pensiero. Un doveroso ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo evento diventato un appuntamento irrinunciabile”.