Obiettivo X 2025 si avvicina e Massimo Diana, direttore commerciale di Ota Viaggi, svela i primi dettagli della prossima edizione di un evento che continua a crescere. Il manager ha evidenziato l’elevato valore della collaborazione tra aziende, istituzioni e agenti di viaggi.

“L’edizione 2025 segna un ulteriore passo avanti per il nostro settore”, ha dichiarato Diana. L’evento si terrà dal 16 al 18 maggio al Marina Resort in Sardegna, una delle destinazioni chiave per Ota Viaggi. Confermato per il terzo anno il patrocinio di Enit, mentre il numero di partner continua a crescere, con 18 adesioni già garantite.

I numeri attesi parlano chiaro: oltre 50 ospiti istituzionali e più di 200 agenzie di viaggi coinvolte. La formazione sarà centrale per gli adv, con la visita di 8 strutture e il viaggio in nave con le compagnie partner per testare il servizio. Tra i momenti clou, oltre all’atteso talk show, in cui si confronteranno alcuni dei principali rappresentanti del settore, la new entry è il format ‘Al bar con gli amici’ due serate di networking informale, una con le associazioni di categoria e l’altra con i responsabili commerciali dei principali network italiani. Altri dettagli verranno svelati prossimamente a Napoli. Il 21 marzo verrà svelato il logo ufficiale dell’edizione, patrocini, partner e la data di apertura delle iscrizioni.