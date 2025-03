Oceania, aperte le prenotazioni per il giro del mondo del 2027

Via alle prenotazioni per crociera di 180 giorni che porterà Vista di Oceania Cruises intorno al mondo.

Il viaggio, come riporta www.travelweekly.com la crociera partirà il 6 gennaio del 2027 da Miami toccando oltre 100 porti e facendo scalo in 46 Paesi in 6 continenti.

Lla nave attraverserà il Canale di Panama, risalirà l’Oceano Pacifico dalle Hawaii alle Fiji e raggiungerà l’Australia. La nave trascorrerà poi più di due mesi in Asia, visiterà la penisola arabica e navigherà nel Mediterraneo prima di concludere la crociera a Londra.