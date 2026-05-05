Oceania Cruises: Mediterraneo di fascia alta con Allura. La gallery

Oceania Cruises rafforza il posizionamento nel Mediterraneo di fascia alta con l’arrivo di Oceania Allura a Napoli. La nave, seconda unità della classe Allura dopo Vista, rappresenta l’evoluzione più recente del brand controllato da Norwegian Cruise Line Holdings e si propone come riferimento per il segmento upper premium.
TTG Italia l’ha visitata per voi.
A bordo, il focus resta sull’esperienza. Allura accoglie circa 1.200 passeggeri con un rapporto equipaggio ospiti tra i più elevati del settore, pari a 1 a 1,5, con oltre 800 membri di staff. Un dato che si traduce in servizio altamente personalizzato, con maggiordomo nelle suite di fascia alta e room service attivo 24 ore su 24.
Tutte le sistemazioni sono suite con veranda privata, progettate come ambienti residenziali contemporanei, con attenzione a materiali, luce e comfort.
La nave, dal design accurato e ricco di opere d’arte, si configura come destinazione nella destinazione, grazie a intrattenimento, wellness e soprattutto alla proposta gastronomica, centrale, che unisce cucina internazionale e territori toccati dalle tappe, con cinque ristoranti di specialità inclusi e un rapporto di uno chef ogni dieci ospiti.
Gli itinerari privilegiano rotte meno affollate nel Mediterraneo, con scali come Amalfi, Catania e le isole greche, accessibili anche grazie alle dimensioni contenute della nave. Un modello che risponde a una domanda crescente di esperienze più esclusive.
“Il numero di crocieristi interessati al lusso è in crescita, in linea con l’espansione dell’offerta globale - afferma Matteo Lorusso, direttore generale di Ticketcrociere che ha organizzato l’open day a bordo nel porto di Napoli -. Oggi operano circa cento navi di fascia alta nel mondo e entro fine anno ne arriveranno altre sei”.
Dalle prenotazioni sul nostro sito, la clientela resta internazionale, con prevalenza di americani, inglesi e tedeschi, ma cresce l’interesse degli italiani”.
Il segmento genera anche ricadute economiche a terra con una spesa media giornaliera varia tra 400 e 600 euro, con focus su escursioni private e shopping di fascia alta.