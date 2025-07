Olympia Viaggi rilancia con i pacchetti per i ponti autunnali

Tutto pronto per la programmazione per la seconda il prossimo autunno-inverno in casa Olympia Viaggi, che rilancia con pacchetti speciali con voli in allotment dedicati in particolari ai prossimi ponti.

Per le agenzie il tour operator mette in campo voli di linea e low cost, soggiorni in hotel selezionati nelle principali città europee, bagaglio incluso nelle tariffe, standard di servizio elevato e possibilità di personalizzare il pacchetto, oltre all’assistenza continua in lingua italiana.

“Una scelta intelligente non si misura solo sul prezzo, ma sul valore che offre. Per questo selezioniamo con cura ogni proposta, offrendo soluzioni su misura per ogni viaggiatore. Il nostro team affianca quotidianamente le agenzie con esperienza e passione”, dichiara Manuela Ponti, subsidiary manager di Olympia Viaggi.

Tra le opzioni, anche tour guidati garantiti con guida parlante italiano, ideali per chi cerca un’esperienza organizzata e senza pensieri. “I tour guidati e gli itinerari su misura si sono confermati tra i best seller dell’estate: Spagna, Francia, Stati Uniti e Regno Unito sono state tra le mete più richieste”, aggiunge Manuela Ponti.