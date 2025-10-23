Onorato, Msc, alle agenzie:“Cresciamo solo insieme”I progetti della compagnia

“Oggi abbiamo 24 navi in vendita e da novembre saranno 25, con l’apertura delle vendite per World Atlantic. Anche Explora Journeys cresce con tre navi operative e l’arrivo di Explora IV e V. Ogni nuova nave rappresenta un aumento di capacità del 4-5%, pari a circa 300mila ospiti in più all’anno. Ma questa crescita ha senso solo se cresce con voi”. Così Gianni Onorato, ceo di Msc Cruises, ha conquistato la platea di circa 500 agenti di viaggi durante ‘All Stars of the Sea’, l’evento che ogni anno celebra i migliori partner del gruppo a bordo di Msc Seaview.

La crescita della compagnia, per Onorato, poggia su due pilastri: nuovi prodotti e fiducia nel canale distributivo. Dal 26 novembre Msc lancerà il nuovo itinerario da La Romana nella Repubblica Dominicana, con un’esclusiva isola privata gestita direttamente dal gruppo, mentre nel 2026 arriveranno nuove destinazioni nel Mediterraneo orientale come Marmaris (Turchia) e Siros (Grecia).

“Nel 2025 cresceremo del 10% e nei prossimi tre anni del 25%. Ma la domanda è: chi di voi crescerà con noi? - ha incalzato Onorato -. Siete voi a dare voce e volto al nostro prodotto. Le nostre navi non esisterebbero senza chi le racconta, le propone, le vende ogni giorno ai clienti. È una partnership che dobbiamo continuare a coltivare con ascolto reciproco, strumenti più efficaci e una comunicazione sempre più trasparente”.

E proprio in quest’ottica, la tecnologia gioca un ruolo centrale. Onorato ha citato il Virtual Concierge, l’assistente digitale di bordo: “È una rivoluzione che ci fornisce dati preziosi per comprendere meglio i nostri clienti”. Un investimento che va nella stessa direzione della strategia commerciale: semplificare, personalizzare, sostenere le vendite del trade. Perché “ogni nuova nave è un impegno comune: il nostro nel costruirla, il vostro nel farla vivere ai clienti. Solo così la rotta del futuro sarà davvero condivisa”.