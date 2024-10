Originaltour propone di trascorrere il Capodanno in Vietnam, scegliendo il viaggio di gruppo in italiano in partenza da Milano e da Roma il 28 dicembre e rientro il 6 gennaio.

Tra le esperienze previste, per esempio, ad Hanoi, si va a piedi o in risciò nel cuore antico della città per visitare la zona delle famose 36 vie. A Hoi Han, si visita la casa di un artigiano che confeziona lanterne per assistere e partecipare alla creazione di una lanterna, mentre a Tra Que, villaggio famoso per le erbe aromatiche la cui coltivazione si tramanda da secoli di generazione in generazione, si possono apprendere gli usi e i costumi tradizionali rurali.

C’è poi anche l’opportunità di assistere a una lezione di cucina locale per imparare a preparare l’involtino primavera ‘Tam Huu’ e la crepe vietnamita ‘Banh Xeo’.

Nella regione del Delta del Mekong, si visita Ben Tre, dove si potranno ammirare le piantagioni di palme da cocco per cui il villaggio è famoso. Da qui ci si imbarca per osservare dall’acqua la vita locale, con sosta a un luogo di produzione della carbonella di cocco – alternativa ecologica rispetto a quella a legna - su un piccolo isolotto. Una volta sbarcati, si prosegue in bicicletta attraverso tranquilli villaggi.

In alternativa Originaltour propone un tour che abbina Vietnam alla Cambogia dal 28 dicembre 2024 al 10 gennaio 2025 con visita al monumentale complesso di Angkor. Nei dintorni di Siem Rep, si visita anche uno dei più grandi villaggi galleggianti sul lago Tonle Sap, Kampong Kleang che ospita oltre 20mila persone. A bordo di un’imbarcazione si parte infine per una crociera alla scoperta di una delle comunità che vive sull’acqua.