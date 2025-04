Agosto a Bali con isole Gili e Singapore, oppure in Malesia: queste le proposte estive di Originaltour con partenze a date fisse per due settimane all’insegna del relax, della scoperta e del divertimento.

Per Bali l’operatore propone due diversi soggiorni mare ai quali è possibile abbinare una serie di estensioni alla scoperta dell’isola indonesiana. La prima proposta è dedicata a Bali, dal 13 al 29 agosto, con partenza da Roma con China Airlines e prevede il soggiorno a Sanur, che non solo vanta una lunghissima spiaggia di oltre 4 chilometri, ma è anche base di partenza per escursioni alla scoperta di spettacolari templi.

La seconda proposta, sempre da Roma dal 13 al 29 agosto, abbina Bali alle isole Gili: la prima settimana si soggiorna a Sanur oppure a Nusa Dua, mentre la seconda settimana a Villa Ombok su Gili Trawangan, un resort le cui camere su due piani rispecchiano lo stile ‘sasak’ tipico di Lombok. Originaltour propone diverse escursioni da abbinare ai soggiorni. Tra le più originali, una cooking class a Ubud, che inizia al mercato locale per acquistare gli ingredienti necessari per la lezione, tenuta da un cuoco balinese che svelerà tutti i segreti del Paon, la cucina tradizionale.

Per chi invece opta per un viaggio ricco di contrasti, ideale è ‘Singapore e Malesia’, con partenza il 10 agosto da Milano e Roma con volo di linea Emirates via Dubai per Singapore, e rientro il 25 agosto. Un itinerario che abbina la modernità e la vivacità dei quartieri di Singapore, alla natura esuberante del Taman Negara, una delle foreste pluviali più antiche al mondo, con visita di villaggi locali, passeggiate su ponti sospesi, trekking fino alla cima di Teresel Hill, risalita in barca di fiumi circondati dalla giungla. L’itinerario tocca anche Kuala Lumpur e Malacca. Il viaggio si conclude con un soggiorno mare sull’isola di Redang, un paradiso per snorkeling e immersioni. La sistemazione è prevista al Laguna Redang Resort.