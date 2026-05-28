Originaltour scommette sull’Oriente, gli itinerari

Originaltour scommette sull’Oriente in questo periodo di incertezza. L’operatore potenzia l’offerta su mete come India, Cina, Indonesia, Malesia e Sri Lanka per rispondere all’incertezza in Medio Oriente. “Originaltour compie quest’anno 37 anni e l’operatore è nato proprio programmando le destinazioni orientali di lungo raggio e soltanto dieci anni dopo abbiamo lanciato l’Oman in Italia. Pertanto, vantiamo una buona esperienza su queste mete e quindi deciso di investire nuovamente proponendo itinerari di gruppo e individuali, anche da personalizzare, incrementando di fatto la nostra offerta sul mercato italiano, ma sempre nella filosofia di Originaltour, con attenzione al dettaglio e alle esperienze tradizionali”, spiega il direttore generale del t.o. Loredana Arcangeli.

In India l’operatore propone una serie di tour che spaziano dai classici a quelli che prevedono località meno note, come Amritsar, dove si trova il Tempio d’Oro, centro nevralgico spirituale della fede Sik.

In Cina, è possibile scegliere tra differenti itinerari, compresi quelli che prevedono la visita del Parco Forestale di Zhangjiajie, dove è stato girato Avatar. Tutti i viaggi abbinano tappe classiche con visite alle principali attrattive alle escursioni in parchi naturali e riserve.

In Indonesia, destinazione sulla quale Originaltour è particolarmente specializzato, l’operatore propone due tour di gruppo in italiano di 4 o 5 giorni a Bali o a Yogyakarta; e un itinerario più completo di 8 giorni, sempre in italiano, che partendo dall’isola di Java con visita dei templi di Borobudur e Prambanan si spinge fino a Bali, con le belle spiagge, risaie terrazzate e una ricca cultura e spiritualità.

Per l’estate, Originaltour ha confezionato un tour di gruppo in italiano in Sri Lanka, con partenze a date fisse in giugno, luglio, agosto e settembre, che consente di scoprire l’isola attraverso suggestive escursioni, come il safari in barca tra le mangrovie del fiume Madu e quello in jeep nel Yala National Park Non mancano siti Unesco e visita di Colombo.

Con partenza speciale con voli da Roma e Milano dal 13 al 25 agosto, Originaltour propone inoltre un tour in Malesia, che passa da Malacca per poi scoprire il Taman Negara, la foresta pluviale più antica del mondo e che termina con un soggiorno mare sull’isola di Redang.

“Tutti i tour a date fisse, con partenze fino a fine anno e con guida parlante italiano sono tutti consultabili sul nostro website”, precisa Arcangeli.