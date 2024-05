Un appuntamento che anno dopo anno diventa sempre più coinvolgente e che nel 2024 riunirà dal 17 al 19 maggio circa 450 attori del mondo del turismo: Obiettivo X si avvicina ai nastri di partenza e l’attesa cresce.

L’evento di networking e formazione riservato al trade e organizzato da Ota Viaggi si svolgerà quest’anno presso il CDSHotels Porto Giardino in Puglia e vedrà la presenza di circa 300 agenzie, che si uniranno agli oltre 120 partner e addetti di settore invitati.

“La soddisfazione è grande – dice a TTG Italia il direttore commerciale, Massimo Diana -. Si tratta di un momento clou, che suggella l’inizio della stagione ‘forte’ e rappresenta un’importante tappa di confronto e scambio di opinioni nell’ottica del programma di formazione degli agenti di viaggi”.

Quest’anno, durante la tradizionale tavola rotonda moderata dal direttore di TTG Italia Remo Vangelista, si parlerà di ‘Valore human nell’era dell’AI’ insieme a Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente di Strategia presso la Scuola di Direzione Aziendale dell’università Bocconi e a relatori come Tommaso Fumelli, v.p. sales di Ita Airways, Maria Paola De Rosa, head of trade sales Frecciarossa Trenitalia, Leonardo Massa, vice president Southern Europe della divisione crociere del Gruppo Msc, Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare e Domenico Aprea, ceo di Ota Viaggi.

“Obiettivo X è nato durante la pandemia, ma si è arricchito anno dopo anno di contenuti ed elementi nuovi. Il nostro lavoro è profondamente cambiato e occorre tenerne conto, stando al passo con i tempi e cogliendo i nuovi stimoli offerti dal mercato. Le agenzie di viaggi restano al centro del nostro progetto e la formazione è un tassello essenziale. Per questo siamo convinti che toccare con mano alcuni dei prodotti della nostra programmazione – durante Obiettivo X verranno organizzate visite all’hotel Club Santa Sabina, al Riva Marina Resort e al Pietra Blu Resort & Spa – sia di fondamentale importanza per vendere poi meglio una volta rientrati in adv”.

Tra i partner dell’edizione 2024, Ita Airways, Frecciarossa, Msc, Idee Per Viaggiare, KappaViaggi, Domina Travel, Gnv, Grimaldi Lines, Moby, Tirrenia, Qatar Airways, Explora Journeys, Tourism Australia, Ente nazionale del turismo cinese, Ente nazionale croato per il turismo, Svizzera Turismo, CDSHotels, Dabby, Radio Turismo, Radio Vacanze, avcommunication. Per il secondo anno, Obiettivo X sarà patrocinato da Enit. I.C.