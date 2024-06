Il Mare Italia entra nella sua stagione forte e Ota Viaggi è in prima linea con una proposta di 107 diverse destinazioni, fra le quali diverse new entry.

In primo piano la Sardegna, destinazione di punta del t.o., alla quale si affianca un’ampia offerta di strutture e di formule di vacanza in Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Toscana, Abruzzo, Campania ed Emilia Romagna.

Il tour operator, specializzato nei soggiorni mare in Italia, sarà lo sponsor dell’edizione digital di TTG Global, in uscita lunedì 24 giugno.

All’interno del giornale, in distribuzione e online sulla digital edition, un’inchiesta metterà in luce punti di forza e criticità della prossima estate in base alle previsioni formulate da alcuni fra i principali player del mercato. In primo piano il Mare Italia, da sempre croce e delizia dei t.o.

Appuntamento con Ota Viaggi e con TTG Global da lunedì 24 giugno, online sulla digital edition.