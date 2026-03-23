Ota Viaggi verso Obiettivo X 2026, Diana: “Un confronto aperto per rafforzare il dialogo”

Obiettivo X cresce e amplia la rete di partner. L’evento promosso da Ota Viaggi registra un forte entusiasmo tra operatori e agenzie per l’edizione 2026. A raccontarlo è Massimo Diana, direttore commerciale del tour operator, che anticipa alcune novità dell’edizione in arrivo dal 24 al 26 aprile in Basilicata: “Le adesioni superano già quota 220 agenzie e il numero continua a crescere”.

In campo anche compagnie aeree, marittime, Trenitalia, tour operator, assicurazioni, circuiti di pagamento ed enti del turismo. Ma il cuore dell’evento sarà nei panel: “Il focus del venerdì sarà sul Mare Italia, con un confronto aperto tra operatori e partner - anticipa Diana -. Il sabato spazio a un panel tutto al femminile sul tema della ‘scelta’ come leva strategica, seguito da un dibattito tra agenzie e associazioni di categoria. Il claim dell’evento sintetizza il filo conduttore della manifestazione: ‘Quando scegliere diventa strategia’s Un confronto aperto tra operatori che punta a rafforzare networking e dialogo nel mercato turistico”.

Sullo sfondo resta la geopolitica. Per Diana guerra, rincari energetici e pressione sul costo della vita incidono più degli slogan e impongono prudenza, lettura quotidiana dei mercati e capacità di reagire senza allarmismi. Otre ai patrocini di Enit, Regione Basilicata e Apt Basilicata, attesi altri istituzionali.