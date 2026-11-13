‘Out of office’, la nuova campagna di Jannic Sinner per Explora Journeys

Ha iniziato ieri ad essere trasmessa sui canali tv la nuova campagna di Explora Journeys ‘Out of office’, che ha come protagonista Jannik Sinner, global brand ambassador del marchio di crociere di lusso.

Con un tocco giocoso sulla vita di Jannik lontano dal campo da tennis, la campagna rivela un lato più rilassato del campione a bordo di Explora Journeys. Mentre Jannik racconta la sua esperienza di “Out of Office” godendosi mattinate tranquille con un caffè vista oceano, assaporando cene eccezionali e prendendosi il tempo per staccare la spina e trovare il proprio ritmo, diventa chiarissimo che fuggire con Explora Journeys significa soprattutto libertà di scegliere e il lusso della flessibilità.

“Non siamo mai stati così connessi e raggiungibili, anche quando non siamo in ufficio – dice la presidente di Explora Journeys, Anna Nash -. I confini tra lavoro e vita privata sono sempre più fluidi, offrendoci maggiore flessibilità, ma anche imponendoci maggiori esigenze in termini di tempo. Il tempo è diventato uno dei nostri più grandi lussi e avere la libertà di scegliere come trascorrerlo, non è mai stato così prezioso. Con “Out of Office” abbiamo voluto riflettere questa realtà moderna con un tocco di umorismo. Non si tratta di disconnettersi, ma di avere la libertà di decidere quando essere connessi, quando esplorare, dedicarci alle nostre passioni o semplicemente non fare nulla”.

La campagna gioca sul contrasto tra la dedizione di Jannik al suo sport e l’importanza di prendersi una pausa dalle competizioni. Mentre lui descrive quello che sembra un programma di allenamento impegnativo, il filmato rivela una routine piuttosto diversa: fatta di relax, scoperte e gioia di vivere in mare.

“Spesso si parla dell’impegno che si mette in campo, ma nessuno parla di quello che si fa fuori dal campo: sapere quando fermarsi, quando prendersi una pausa e quando semplicemente respirare – dice Sinner -. Non si può andare avanti ogni singolo giorno senza una pausa. Le prestazioni migliori nascono dall’equilibrio e, a volte, la cosa più disciplinata che si possa fare è concedere alla propria mente il tempo di ricaricarsi”.