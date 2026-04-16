La tappa milanese del roadshow di Tour2000 insieme all’ente del turismo Pro Colombia, che ha toccato anche Roma, Verona, Bologna e Firenze, annuncia un’America Latina da overbooking ed esplora le novità: “Ampliamo la collezione dei dieci Slow Travel con itinerari tagliati su esperienze e mare, che interpretano la tendenza ad approfondire una località per volta e a tornare successivamente in altre aree del Paese” afferma Marino Pagni, gm Tour2000.

Se la Colombia di nicchia rappresenta il focus della promozione b2b “vendiamo molto Brasile, Argentina e Perù grazie al buon rapporto qualità-prezzo, in misura minore il Cile e riceviamo addirittura richieste per Cuba”. Incrociando le dita e con queste premesse, Pagni prevede “un incremento di fatturato del 20%”.

A misura di repeater, amanti del mare e fascia alta, i nuovi individuali in Colombia propongono le isole di San Andres abbinate a Cartagena de Indias e isola di Providencia, o Cartagena - San Andres - Mompox. Il viaggio Medellín - Cartagena - Barù di 12 giorni porta alla scoperta della riqualificazione della capitale tech colombiana, dell’arte di Manrique, delle piantagioni di caffè di Capilla del Rosario, Cartagena e relax. “Vogliamo allargare la forbice del nostro target altospendente ultra cinquantenne, arrivano i trentenni e viaggi di nozze o legati a celebrazioni, aperti a itinerari innovativi”.