Partono i Mangia’s Open Days: si cercano 150 figure per la nuova stagione

Mangia’s Resorts and Clubs a caccia di personale. Partono i Mangia’s Open Days per la selezione di nuovi talenti da impiegare nel corso della stagione 2024/2025.

L’operatore è alla ricerca di 150 nuove figure professionali da inserire in vari ambiti operativi, tra cui: Housekeeping, Front Office, Ristorante e Bar, Cucina, Manutenzione e Acquisti.

Il primo appuntamento è fissato per il 30 settembre, presso il Mangia’s Santa Teresa Sardinia, Curio Collection by Hilton (SS). Le altre date in calendario sono: 8 ottobre, presso il Mangia’s Brucoli Sicily, Autograph Collection® Hotels (SR); 15 ottobre, presso il Mangia’s Pollina Resort, Sicily (PA); e 22 ottobre, presso il Mangia’s Torre del Barone Resort & SPA, Sicily (AG).

Durante gli Open Days, i partecipanti avranno l’opportunità di incontrare il team Risorse Umane e candidarsi per i ruoli aperti presso le strutture del gruppo, situate tra Sicilia e Sardegna.

Per partecipare agli Open Days, è possibile iscriversi compilando il form disponibile qui oppure inviando una mail a mangias.hero@mangias.com, con riportati: nome e cognome; indirizzo e-mail; numero di telefono; esperienza nel settore alberghiero; settore di interesse; anni di esperienza.