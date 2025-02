Paul Gauguin Cruise lancia gli itinerari per il 2027

La Paul Gauguin Cruises apre le prenotazioni per la stagione 2027, svelando nove itinerari nel Pacifico meridionale per un totale di 34 partenze. Dalle Isole della Società e dalle Tuamotu alle Isole Marchesi, fino alla Melanesia, gli itinerari del 2027 prevedono anche una ‘deviazione’ dalle solite rotte per visitare collegano Singapore, Australia, Figi e Bali.

Sottoposta in questi mesi a lavori di risistemazione, la Gauguin con le sue 165 camere e l’accoglienza leggendaria a bordo, per il 2027 propone nove itinerari esclusivi, da 7 a 20 notti, attraversano le Isole della Società, le Tuamotu, le Marchesi e le Isole Cook.

Altri tre itinerari eccezionali, della durata di 13, 17 e 20 notti, collegano Singapore, Australia, Figi e Bali. Per un'immersione ancora più profonda, questi viaggi sono arricchiti da pernottamenti e soggiorni prolungati in alcune isole.

La Paul Gauguin è stata progettata appositamente per navigare negli arcipelaghi del Pacifico meridionale. Il suo pescaggio ridotto gli consente di accedere alle lagune poco profonde e alle isole più remote.