Cresce il lungo raggio di Mapo Travel. Il brand Mapo World, che ha aperto il 2025 registrando un +40% di prenotazioni sul 2024, compie due anni e amplia l’organico e il ventaglio delle destinazioni in programmazione.

L’operatore annuncia infatti l’ingresso nella sede di Torino di Elena Foglio, in passato nel tour operator Settemari, e l’inserimento nell’offerta di itinerari in Perù e Cina.

“Con i nuovi investimenti in collaboratori e itinerari - spiega la general manager Barbara Marangi -, puntiamo a crescere ancora di più, proseguendo sulla strada dell’artigianalità del prodotto, del confronto continuo con le agenzie di viaggio, dell’attenzione ai dettagli e alle esigenze del viaggiatore finale, in direzione opposta alla standardizzazione del prodotto”.

Le novità in programmazione, precisa il branch manager, Roberto Servetti, includono “esperienze incredibili come il sorvolo sulle linee di Nazca, l’escursione in barca sul lago Titicaca o ancora la visita al canyon più profondo del mondo, nel Paese sudamericano, e l’esercito di terracotta o la Città proibita o la crociera sul fiume Li in Cina”.

Potenziata inoltre l’offerta in Canada, con più di dieci tour di gruppo con guida parlante italiano. Fissate anche le nuove partenze a novembre con accompagnatore dall’Italia, sia per il Giappone, con volati da Roma, Milano e Venezia, sia per il Sudafrica, con voli da Roma e Milano. Ad agosto, invece, pacchetti su Oriente con volati a conferma immediata dai principali aeroporti. “Continua la crescita a 360° del brand Mapo World - conclude Servetti - non solo in termini di fatturato, ma anche di catalogo e di servizi, ampliati grazie al confronto continui con le agenzie che incontriamo in giro per l’Italia e nella sede di via Reiss Romoli a Torino. Il terzo anno del lungo raggio di Mapo si apre nel migliore dei modi e numeri sopra le aspettative: continuiamo così, con obiettivi sempre più sfidanti e nuovi traguardi da raggiungere”.