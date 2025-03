Ponant diventa Ponant Explorations Group

Un nuovo nome per Ponant. La compagnia di crociere diventa Ponant Explorations Group. Un rebranding che apre un nuovo capitolo per l’azienda, dopo l’acquisizione delle quote di maggioranza da parte di Aqua Expeditions.

Il nuovo brand è una dichiarazione di intenti, riporta L’Echo touristique. Con questa nuova identità, infatti, la compagnia di crociere vuole dimostrare il suo desiderio di “accelerare la crescita”.

Una crescita che, secondo quanto dichiarato alla testata francese dal presidente Hervé Gastinel, ha come obiettivo a medio termine il raggiungimento di un miliardo di euro di fatturato. Un traguardo che Ponant Explorations Group cercherà di perseguire proponendo nuove soluzioni di viaggio.