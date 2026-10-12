Ponant Explorations annuncia i nuovi itinerari, dall’Artico al Mediterraneo

Ponant Explorations, compagnia di lusso francese commercializzata in Italia da Gioco Viaggi, presenta una serie di novità prodotto tramite una nota stampa. Una programmazione arricchita, che abbraccia nuove collaborazioni e destinazioni inedite, dal Mediterraneo all’Asia, passando per Caraibi, Artico e Antartide.

Gli itinerari in programma

Filippine, Polinesia e Giappone tra il 2027 e il 2028. Ponant propone quasi 70 viaggi su 28 itinerari, di cui nove nuovi.

Focus sul Mediterraneo per il 2028. Ponant apre le vendite per oltre 150 partenze tra Mediterraneo, Nord Europa e Atlantico, di cui più di 80 nel Mediterraneo. Le novità comprendono itinerari tra Adriatico, Egeo, Corsica, Malta e Sicilia, con partenze anche da Venezia, Nizza e Dubrovnik. Previste inoltre 14 crociere Kid Explorers dedicate alle famiglie e circa dieci partenze brevi di 5 notti.

La nuova stagione Antartide tra il 2028 e il 2029 prevede oltre 30 partenze a bordo di Le Boréal, Le Lyrial, Le Soléal e Le Commandant Charcot. Tra le proposte figurano itinerari classici di 10 notti, spedizioni in Georgia del Sud e viaggi nelle regioni antartiche più remote. Per le partenze classiche è previsto un pacchetto comprendente una notte a Buenos Aires, voli di andata e ritorno per Ushuaia e trasferimenti.

Quattro partenze a gennaio e febbraio 2028 per Bahamas e Caraibi del Nord, a bordo di Le Champlain, tra Repubblica Dominicana, Turks e Caicos e Bahamas. Il viaggio dura 8 giorni/7 notti. L'itinerario comprende escursioni quotidiane incluse e tappe come Monte Cristi e Staniel Cay.

L’Artico programmato sul 2028 prevede pltre 35 partenze da maggio a ottobre 2028, con quattro navi impegnate nella regione. Spiccano otto partenze verso il Polo Nord geografico a bordo di Le Commandant Charcot, con voli Parigi–Longyearbyen inclusi. Tornano anche le circumnavigazioni delle Svalbard, non proposte dal 2021.

Ponant ha annunciato anche alcune collaborazioni che arricchiscono l’esperienza di bordo. In particolare, quella con Carita, maison francese di cosmesi, con la quale Ponant ha stretto una partnership introducendo trattamenti e rituali spa. Il servizio debutta su Le Commandant Charcot a settembre 2026 e sarà esteso alle 12 navi della flotta entro febbraio 2027. Contemporaneamente debutta anche la collezione Ponant x Vilebrequin di costumi e accessori in edizione limitata nelle boutique di bordo.