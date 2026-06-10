Con un tasso repeater ormai vicino al 60%, Ponant Explorations ha deciso di presentarsi direttamente sul mercato italiano, proponendo a giugno i suoi primi due eventi ufficiali a Milano e Torino. “Benché attiva da 38 anni - hanno spiegato negli spazi dell’hotel Palazzo Cordusio Gran Melià Stephen Winter e Ilaria Antinori, rispettivamente international sales director e cruise director Ponant - la nostra compagnia è ancora poco conosciuta dal pubblico e dal trade del Belpaese, ma la scelta di puntare su destinazioni poco affollate, navi fra i 150 e i 250 passeggeri massimo, oltre che su un stile europeo elegante e rilassato, ha presa immediata su quanti sono abituati a crociere nelle quali occorre prenotare ogni servizio”.

Se gli itinerari più richiesti risultano oggi Artico e Antartide (con l’esclusiva circumnavigazione di 30 giorni della penisola antartica), seguiti da Polinesia Francese, Papua Nuova Guinea e Australia, la grande sorpresa del 2025 è senza dubbio la crociera dedicata alla riproduzione delle balene nella Baja California.

“Benché gli italiani siano una fetta minoritaria del 50% di clientela internazionale, a fianco di quella storica francese - hanno evidenziato Winter e Antinori - le coppie d’età fra i 45 e i 65 anni sono in forte crescita sul segmento luxury, proprio perché ogni anno introduciamo un 30-50% di nuove crociere, inclusa l’apprezzata linea fluviale Aqua Expeditions lanciata nel 2025”.