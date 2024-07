Ponant sceglie Starlink per il wifi

Anche Ponant ha deciso di affidarsi a Starlink per garantire la connessione internet ai suoi ospiti. La compagnia ha infatti dotato tutte le navi della flotta della rete Starlink, fornita da Marlink, migliorando l'accesso wifi degli ospiti in tutto il mondo.

Il servizio, infatti, rafforza ulteriormente la connessione wifi sulla sua flotta di navi, anche in aree remote. “Le Commandant Charcot è stata la prima nave a testare le antenne Starlink al Polo Nord geografico - spiega Benoît Carassou-Maillan, chief guest experience & product officer di Ponant -. In qualità di esperti in crociere esplorative, questa infrastruttura fa parte del nostro impegno a fornire il miglior servizio di connettività in qualsiasi parte del mondo”.

La rete Starlink aumenta la larghezza di banda disponibile e la copertura geografica della principale rete Vsat gestita tramite satelliti geostazionari.