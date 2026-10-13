Princess Cruises, Alaska e Giappone guidano l’offerta 2027/2028

Princess Cruises punta su Alaska e Giappone per il 2027/2028. Gioco Viaggi, rappresentante esclusivo in Italia, presenta a TTG una programmazione che abbina crociere ed esperienze a terra.

In Alaska, nel 2027, schiererà otto navi per 187 partenze e 17 itinerari. Star Princess, di classe Sphere, effettuerà crociere di sette notti nell’Inside Passage da Seattle. Gli itinerari integrano la navigazione con soggiorni nei lodge Princess e visite in cinque aree protette, tra cui il Denali National Park.

In Giappone, invece, opereranno Diamond Princess e Sapphire Princess: 78 partenze su 50 itinerari nel 2027, che saliranno a 85 e 52 nel 2028, con viaggi da 7 a 29 giorni. Fioriture dei ciliegi, foliage e festival orientano le proposte, mentre le soste serali prolungate in alcuni porti ampliano le visite. Per le agenzie nuove occasioni per costruire viaggi tra natura e cultura, rivolti a chi cerca mete lontane.