Princess Cruises: cambi sui programmi per l’isola privata

Princess Cruises sostituirà la tappa sull'isola privata Princess Cays, alle Bahamas, con una sull’isola RelaxAway, Half Moon Cay a partire dagli itinerari con partenza da novembre. La compagnia ha confermato il cambio di destinazione, senza però fornire motivazioni.

Le due isole fanno entrambe parte del portafoglio di Carnival Corporation. Princess Cays era stata sviluppata specificamente per gli ospiti di Princess Cruises, mentre RelaxAway, Half Moon Cay era stata concepita per Holland America Line e Carnival Cruise Line.

RelaxAway, Half Moon Cay ha recentemente beneficiato di importanti interventi di riqualificazione, con la realizzazione di un molo e di un servizio tram, nuovi servizi sulla spiaggia e nuovi ristoranti e bar. Sul lato dedicato a Holland America Line sono inoltre in corso lavori per un nuovo beach club e interventi sulle strutture balneari, cabanas e ville. L'isola dispone anche di nuovi campi da pickleball.