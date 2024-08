Per la prima volta dopo diversi anni, Princess Cruises raddoppierà la sua presenza estiva nei Caraibi, portando una nave a Port Canaveral e un’altra a Fort Lauderdale nel 2026.

Questa sarà la prima volta che Princess offrirà partenze estive da Port Canaveral. La compagnia, come riporta Travel Weekly, opererà oltre 90 crociere dai due porti, avviando la più grande stagione di crociere estive ai Caraibi mai effettuata.

Da Port Canaveral, Caribbean Princess effettuerà crociere di sette giorni verso i Caraibi orientali e occidentali.

Da Fort Lauderdale, Regal Princess salperà per crociere di sette giorni nei Caraibi orientali e occidentali, insieme a crociere di otto giorni nei Caraibi meridionali.

Ciascuna nave percorrerà un itinerario open-jaw nei Caraibi meridionali. Con partenza il 28 aprile 2026, Caribbean Princess navigherà per 13 giorni da Fort Lauderdale a Port Canaveral, facendo scalo a Princess Cays, Aruba, Curacao, Bonaire, San Juan, Amber Cove, Grand Turk e Nassau. Regal Princess navigherà per 14 giorni da Fort Lauderdale a New York con scali a Curacao, Aruba, Grenada, Barbados, Dominica, St. Maarten e San Juan.

Princess ha recentemente cancellato più di tre mesi di crociere in Australia a causa di un cambiamento nella manutenzione programmata del bacino di carenaggio di Crown Princess. Le crociere interessate includono quelle in partenza dall’Australia su Crown Princess tra il 26 settembre 2025 e il 12 gennaio 2026.