Princess Cruises: record di itinerari in Europa nel 2028

Il 2028 segnerà il record di Princess Cruises per la presenza nel Vecchio Continente, sia come navi sia come itinerari. La compagnia ha infatti messo in cantiere 291 partenze su 150 crociere operate da sei navi in tutta l'Europa settentrionale, nel Mediterraneo e su rotte transatlantiche.

I viaggi andranno da sette a 53 giorni. Gli itinerari visiteranno 128 destinazioni in 37 paesi, offriranno accesso a 101 siti Patrimonio dell'Umanità Unesco e prevederanno 32 soggiorni notturni o pernottabili nei porti.

“Da Princess continuiamo a vedere un forte interesse per itinerari europei che offrono sia destinazioni iconiche sia più tempo per esperienze significative a terra – sottolinea Jim Berra, cco della compagnia -. La nostra stagione Europa 2028 offre agli ospiti la più ampia gamma di opzioni europee che abbiamo mai offerto, tra cui nuove visite in Irlanda, più opportunità di esperienze culturali immersive e l'introduzione della nostra Odissea Poli a Polo di 53 giorni”.

Gli itinerari mediterranei includeranno destinazioni come Atene, Pompei, Efeso, Barcellona, Lisbona, Dubrovnik e Firenze. La stagione prevede anche pernottamenti o soggiorni prolungati in porti come Istanbul, Mykonos, Ibiza, La Valletta, Spalato, Lisbona e La Spezia. Il programma transatlantico della compagnia di crociere, invece, collegherà l'Europa con Nord e Sud America attraverso itinerari che includono scali nelle Isole Canarie, Madeira, Azzorre, Bermuda e Marocco.