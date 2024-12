Durante il Costa Global Summit, Costa Crociere ha premiato i ‘Protagonisti del Mare’ distintisi per le migliori performance realizzate con la compagnia.

Numerosissimi i premi tributati durante l’evento giunto alla 29a edizione. Sul palco, insieme ad alcuni esponenti dello staff Costa con in prima linea il direttore commerciale Riccardo Fantoni e i tre area manager della compagnia - Marco Ramot, Marco Paolucci e Giovanni Genovese - le migliori agenzie distintesi per le vendite individuali, le vendite totali, le vendite online, le top performance e le adv Over the top e Over the top history. Premio speciale Piero Pagni alla carriera per Pietro Trombetta, di Osiris Travel.

Fra le altre categorie premiate, anche la miglior agenzia nuovi clienti, la miglior agenzia CClub, la miglior agenzia vendite pacchetti My Explorations, la miglior agenzia vendite di valore, la miglior agenzia early booking, la miglior agenzia vendite gruppi e la miglior agenzia Vendite Mice. Infine, un premio speciale Costa Crociere Foundation. Numerosi anche i riconoscimenti tributati ai partner, fra i quali Neos e Trenitalia. Premiati anche i network, con Welcome Travel e Gattinoni Group

Una premiazione con tanto di Blue carpet, sapientemente diretta da Claudio Guerrini, che ha visto alternare nuovi nomi e realtà consolidate del mercato agenziale italiano. Fra i premiati della categoria Over the top History anche l’agenzia Conca d’Oro di Palermo, guidata da Luigi Campanella. Un nome storico, che ha ricordato alla platea come la tradizione italiana e le esperienze possano essere un veicolo per catturare e fidelizzare nuovi clienti in adv.

Ecco tutti i nomi dei premiati

Miglior agenzia nuovi clienti Nord Italia Land & Sky Group

Miglior agenzia nuovi clienti Centro Italia Business Class

Miglior agenzia nuovi clienti Sud Italia VIiaggi Ke

Miglior agenzia clienti C|Club Nord Italia Ida’s Viaggi

Miglior agenzia clienti C|Club Centro Italia Dune Viaggi

Miglior agenzia clienti C|Club Sud Italia Zuccalà Travels

Miglior agenzia vendite pacchetti My Eeplorations Nord Italia Istante Viaggi

Miglior agenzia vendite pacchetti My explorations Centro Italia La Girandola

Miglior agenzia vendite pacchetti My explorations Sud Italia City Pass

Miglior agenzia vendite di valore Nord Italia Dedalus Viaggi

Miglior agenzia vendite di valore Centro Italia Himmel Tour

Miglior agenzia vendite di valore Sud Italia Ormas Viaggi

Miglior agenzia early booking Nord Italia Lupo di Mare

Miglior agenzia early booking Centro Italia Criluma Viaggi

Miglior agenzia early booking Sud Italia Chinnici Viaggi

Miglior agenzia Vendite gruppi Nord Italia D.M.R.

Miglior agenzia Vendite gruppi Centro Italia Narramondo Group

Miglior agenzia Vendite gruppi Sud Italia Crociere Gratis

Miglior agenzia vendite Mice The Big Picture

Miglior agenzia vendite individuali Nord Italia TIiepolo Viaggi

Miglior agenzia vendite individuali Centro Italia AQquila Bianca Viaggi

Miglior agenzia vendite individuali Sud Italia Oasi e Miraggi

Miglior agenzia vendite totali Nord Italia Aci Blueteam

Miglior agenzia vendite totali Centro Italia S’Istella Viaggi

Miglior agenzia vendite totali Sud Italia Mille Viaggi

Miglior Ota Vendite Totali Crociere.com

Miglior Ota nuovi clienti Crocierissime

Miglior Ota Maggiore crescita Vb World

Riconoscimento ai network Welcome Travel Group

Riconoscimento ai network Gruppo Gattinoni

Premio Costa Crociere Foundation Keira Viaggi

Top performance Italia

Top perfomance Italia Adularia Viaggi

Top perfomance Italia Destinazione Sole

Top perfomance Italia Sagist Viaggi

Top perfomance Italia Sogni ed Emozioni

Top perfomance Italia Isola Bianca

Top perfomance Italia Polaris Viaggi

Top perfomance Italia Tutto Colorato Viaggi

Top perfomance Italia Erebus

Top perfomance Italia Agenzia viaggi Lisippo

Top perfomance Italia Altea Viaggi

Premio Piero Pagni alla carriera Pietro trombetta, Osiris Viaggi

Over the top

Over the top history Andirivieni Travel

Over the top 4 U TRtravel

Over the top Vi.Def

Over the top history Stat Viaggi

Over the top I Viaggi del Principe

Over the top history Osiris Travel

Over the top history Il Vagero

Over the top history Adda Viaggi

Over the top history New Feeling Viaggi

Over the top Volare Together

Over the top history Conca d’Oro Viaggi

Over the top Lory Viaggi

Over the top Il Salotto dei Viaggi

Over the top Fisicara Viaggi

Over the top history Caputo Viaggi

Over the top history Agua Travel