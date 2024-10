Quality Group e Mistral Tour festeggiano insieme rispettivamente 25 e 50 anni di viaggi. Venticinque anni fa, nell’ottobre del 1999, Quality Group muoveva i suoi primi passi. Da un modesto inizio con 35 persone, 5 brand e 21 destinazioni, Quality Group si è evoluto ed oggi conta 270 collaboratori, 9 brand e abbraccia oltre 200 mete globali.

Mistral Tour, che oggi soffia su cinquanta candeline, nacque nel 1975, quando l’Italia era nel pieno degli anni della contestazione e la Cina di Mao si stava appena aprendo al mondo esterno.

La storia di Quality Group e Mistral Tour è uno specchio dei cambiamenti nei gusti e nelle aspirazioni degli italiani. Dai primi viaggi esplorativi in Tibet e Iran, si è passati a una domanda sempre più sofisticata di esperienze autentiche e sostenibili.

“Abbiamo navigato attraverso la storia recente - commenta Marco Peci, direttore commerciale di Quality Group - adattandoci a un mondo in rapido cambiamento e continua trasformazione.” “In questi anni non abbiamo mai cercato i volumi a tutti i costi; abbiamo privilegiato la qualità del prodotto e la sostenibilità della crescita. Un approccio che ricorda quello dei grandi marchi del Made in Italy, che hanno conquistato il mondo puntando sull’eccellenza piuttosto che sui volumi”.

Michele Serra, presidente di Quality Group, parla invece del capitale umano, vero motore dell’azienda. “In un’epoca di algoritmi e intelligenza artificiale, sono ancora le persone a fare la differenza nel turismo di qualità. In un mondo sempre più virtuale e interconnesso, dove il metaverso promette viaggi senza muoversi dal divano, la scommessa di Quality Group e Mistral Tour sull’esperienza reale, tangibile, culturalmente ricca, appare quasi controcorrente. Eppure, forse è proprio questa la chiave del nostro successo duraturo: aver capito che, nonostante tutto, l’essere umano continuerà sempre a cercare l’autenticità dell’incontro con l’altro, la meraviglia della scoperta, l’emozione del viaggio vero”.

“Il nostro vero capitale non sono i luoghi che vendiamo, ma le persone che li rendono speciali - conclude Peci -. Dai nostri collaboratori ai partner internazionali, dalle agenzie di viaggi ai clienti che ci affidano i loro sogni, siamo una comunità globale unita dalla passione per la scoperta.”

Intanto, il gruppo si prepara a svelare una nuova immagine per i suoi cataloghi nel gennaio 2025.