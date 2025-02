Bottom-up nel Downunder. Discover Australia riesce nel sorprendente ribaltamento delle preferenze italiane nel continente oceanico, trasformando in appena tre anni il Western Australia nella sua destinazione più venduta. Un risultato che sovverte persino le classifiche di Tourism WA, secondo cui il più grande Stato australiano è la quarta scelta leisure internazionale (col 22,5% dei consensi, dopo New South Wales, Queensland e Victoria), capace però di generare la seconda spesa assoluta con 20,5 milioni di euro all’anno e di attirare nel 2024 quasi 14mila visitatori italiani.

“Il tour operator di Quality Group è il nostro partner di riferimento in Italia - ha osservato Craig Smith, marketing manager Italia di Tourism WA accolto presso la birreria Tap Milano - e grazie alla sua ininterrotta attività di promozione verso il trade ha contribuito a portare il mercato italiano dal 23° posto del 2019 all’11esimo odierno. Con la nomina di Perth a Capitale della creatività italiana nel mondo 2025, inoltre, la spinta tricolore è destinata a rafforzarsi ancor più, inducendo a prevedere un traguardo complessivo di 11 milioni di visitatori internazionali nel 2027, superando definitivamente i livelli pre-Covid”.

Grazie ai 240 km di barriera corallina compresa fra Perth ed Exmouth, il tour “Fancy Australia - La Magia del Western” (16 giorni) è oggi il prodotto più richiesto di Discover Australia, in particolare da coppie under 40 con budget medio di 8mila euro. “Il Western Australia può essere venduto senza richiedere cifre troppo impegnative - ha evidenziato Roberto Boni, product manager Discover Australia - perché completo di tutte quelle attrattive che il cliente tradizionale associa a un tour continentale, pensando erroneamente di potersi permettere un solo viaggio nella vita in occasione delle nozze. Dalla viva cultura nativa del Kimberley all’inaspettato enoturismo nella regione di Margaret River, con possibilità anche di crociere luxury nel Nord-Ovest, l’offerta turistica australiana comincia a frazionarsi”. Grazie ai 31 voli settimanali di Singapore Airlines dall’Italia su Perth, il Western Australia può allora essere considerato a tutti gli effetti destinazione no-stop.