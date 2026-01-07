Sono quattro le strutture sul mare che vanno ad aggiungersi al portafoglio di Fruit Village. Il brand del Gruppo Fruit inViaggi ha infatti inserito in programmazione il Dominicus Family Village di Grisolia (CS), il Casarossa Beach Village di Crotone, il Rotonda Beach Resort di Copanello (ex Villaggio Guglielmo) e il Patti Beach Resort di Patti Marina, in Sicilia.

Un arricchimento che va incontro alle esigenze delle agenzie di viaggi, alla ricerca di prodotti competitivi, facilmente vendibili e in grado di garantire un’esperienza di vacanza completa e di qualità.

“Il mercato turistico richiede strutture moderne, flessibili e di qualità reale - dichiara Andrea Langella, direttore operativo del Gruppo Fruit inViaggi -. La nostra risposta è una vera e propria rivoluzione del prodotto, fatta di acquisizioni mirate, posizioni privilegiate e ristrutturazioni importanti”.

Tutti i villaggi interessati sono stati oggetto di interventi strutturali significativi. Il Dominicus Family Village, ad esempio, si è distinto per un importante ampliamento con 42 nuove camere che, aggiungendosi a quelle storiche, completano l’offerta turistica di Fruit sulla costa tirrenica calabrese, oltre a una nuova sala ristorante e a un anfiteatro per l’intrattenimento.

Anche il Rotonda Beach Resort e il Patti Beach Resort presentano un’offerta completamente rinnovata nelle camere e negli spazi comuni, mentre il Casarossa Beach Village, già ristrutturato negli anni recenti, entra nel portfolio Fruit Village con standard qualitativi già consolidati.

L’upgrading delle strutture

Prosegue, parallelamente, il percorso di upgrading delle strutture storiche del Gruppo: l’Holiday Beach di Diamante amplia la propria capacità ricettiva con camere tutte in tipologia Superior; La Brunese di Torre dell’Orso completa il salto di qualità passando da 3 a 4 stelle, con camere interamente rinnovate; infine, prende il via una prima fase di ristrutturazione delle camere del Baia della Rocchetta di Tropea.

Novità anche dal punto di vista organizzativo. Il gruppo ha infatti accolto Antonio Candurro nel ruolo di Responsabile Villaggi. Forte di una pluriennale esperienza nel settore turistico, avrà il compito di contribuire allo sviluppo del format Fruit Village portando nuove idee, metodo e ulteriori migliorie operative.