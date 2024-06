Regent Seven Seas Cruises, la nuova classe luxury

Una nuova classe di navi da crociera, la Prestige, e una nuova unità, la Seven Seas Prestige. Regent Seven Seas Cruises espande la propria flotta con una nave di lusso da 850 ospiti, il cui debutto avverrà nel 2026. La Prestige Class è destinata poi a crescere con l’aggiunta di una seconda unita, prevista per il 2029.

La nuova classe di Regent Seven Seas Cruises, spiega TravelPulse, offrirà ai suoi ospiti nuove categorie di cabine, ma anche nuove esperienze culinarie e una Regent Suite reinventata. L’unità da 77mila tonnellate, spiega Andrea DeMarco, presidente di Regent Seven Seas Cruises, “trascenderà il lusso in ogni modo, sarà un’incredibile icona di eleganza e raffinatezza senza tempo, esemplificando l’impegno di Regent sulla via dell’eccellenza”.