Regent Seven Seas Cruises ha iniziato la costruzione della sua nave di nuova generazione, la Seven Seas Prestige.

Per segnare l’inizio della costruzione della nave, si è tenuta presso Fincantieri-Marghera il tradizionale ‘taglio della lamiera’.

“Seven Seas Prestige rappresenta una nuova era per Regent Seven Seas Cruises, poiché eleviamo gli standard nelle vacanze ultra lussuose e all-inclusive - ha spiegato Andrea De Marco, presidente di Regent Seven Seas Cruises -. Siamo lieti di continuare il nostro consolidato rapporto con Fincantieri, un nome storico nella costruzione navale. Questo team di talento realizzerà una nave che trascende il lusso, trasudando eleganza e raffinatezza”.

“Siamo orgogliosi di collaborare con Regent Seven Seas Cruises su quella che sarà una nave rivoluzionaria per il settore delle crociere ultra-lusso - ha aggiunto Luigi Matarazzo, direttore generale della divisione navi mercantili di Fincantieri -. Con la nostra lunga storia di costruzione di navi e l’eredità di Regent nel fornire esperienze di viaggio di lusso senza pari, siamo entusiasti di iniziare a lavorare su Seven Seas Prestige “.

Alla cerimonia, come riporta Travelpulse, erano presenti anche Harry Sommer, presidente e amministratore delegato di Norwegian Cruise Line Holdings, Patrik Dahlgren, vicepresidente wsecutivo vessel operations di Norwegian Cruise Line Holdings; Francesco Semeraro, vicepresidente senior hotel operations di Regent Seven Seas Cruises e Alberico Trivellone, vice presidente senior newbuild and refurbishment di Norwegian Cruise Line. In rappresentanza di Fincantieri erano presenti Luigi Matarazzo e Marco Lunardi, direttore dello stabilimento di Marghera.

Seven Seas Prestige sarà una nave rivoluzionaria: con una stazza lorda di 77mila tonnellate e una capacità di 850 passeggeri, offrirà uno dei più alti rapporti spazio-ospiti del settore.

Prestige vanterà anche alcune innovazioni, tra cui una rivisitazione della stravagante Regent Suite, nuove categorie di cabine, nuovi concept culinari e molto altro.

La Seven Seas Prestige verrà consegnata nel 2026 e sarà la prima di due nuove navi di classe Prestige.