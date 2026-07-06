Reimatours arricchisce il lungo raggio con Australia e Nuova Zelanda

Sono l’Australia e la Nuova Zelanda le nuove destinazioni che vanno ad arricchire la programmazione di Reimatours. Le proposte includono tour individuali e di gruppo, itinerari self-drive completamente personalizzabili, proposte per viaggi di nozze e occasioni speciali, e poi ancora esperienze naturalistiche, avventura e outdoor e soggiorni nelle principali città, con combinazioni multidestinazione.

A caratterizzare l’operatività di Reimatours, da sempre conosciuto per le sue proposte tailor made, la presenza di una sede operativa a Melbourne, gestita da personale italiano specializzato che, oltre a collaborare con il team del tour operator nella costruzione di itinerari e programmi personalizzati, fornisce assistenza telefonica diretta ai clienti presenti in Australia, offrendo un punto di riferimento locale affidabile, nella loro lingua e nello stesso fuso orario della destinazione.

Tra i self-drive tour il t.o. segnala ‘Queensland Coast, da Brisbane a Cairns’ di 9 giorni e 8 notti, ‘Terra dei sogni’ di 12 giorni con tappe a Melbourne, Ayers Rock, Cairns e Sydney, e poi ancora ‘West Coast Explorer, da Perth a Broome’ di 11 giorni e ‘Wild about wildlife’, da Melbourne ad Adelaide”, un itinerario di 10 giorni. Anche per la Nuova Zelanda le proposte spaziano dai tour con accompagnatore ai self-drive tour, fino ai city break.