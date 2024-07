Nel 2026, Uniworld Boutique River Cruises celebrerà il suo 50° anniversario e lo farà con un itinerario di 50 notti battezzato come Rivers of the World. Gli ospiti di questa speciale crociera navigheranno a bordo di cinque differenti ‘SuperShips’ della compagnia attraverso le vie d’acque d’Europa e di Egitto.

Il viaggio partirà da Bruxelles il 16 aprile 2026 e a salpare per prima sarà la nuova nave Emile, ispirata al pittore Gustav Klimt. Dopo 10 notti si giungerà ad Amsterdam e da lì si proseguirà con una Mystery Cruise di 7 notti verso destinazioni mai coperte finora dalla programmazione di Uniworld.

Le tappe successive porteranno a Parigi e in Normandia, in treno si arriverà a Lione e poi via per una settimana sul Rodano. Come riporta travelweekly.com, l’ultima parte del tour toccherà il Mediterraneo per poi concludersi in Egitto, sul Nilo, con anche uno stop in Giordania.