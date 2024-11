Royal Caribbean: aperte le vendite per le crociere 2026 in Europa

Hanno ufficialmente preso il via le vendite per le crociere dell’estate del 2026 di Royal Caribbean in Europa. Cinque le navi impegnate nell’area (Harmony, Odissey, Brilliance, Explorer e Liberty), con itinerari da 2 a 14 notti che prevedono partenze da Atene, Barcellona, Civitavecchia, Ravenna e Southampton.

“Le avventure andranno in scena con una combinazione unica di emozioni, elettrizzanti attività e nuovi momenti da ricordare – sottolinea la compagnia in una nota -, godendosi un’ampia scelta di opzioni per cenare, bere e divertirsi. I punti salienti includono una varietà di sapori per tutti i gusti, dalle steakhouse al sushi; intrattenimento emozionante in aria, ghiaccio, acqua e a teatro, nonché attività adrenaliniche come il simulatore di paracadutismo RipCord by iFly, gli scivoli da corsa Perfect Storm e il simulatore di surf FlowRider”.