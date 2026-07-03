Royal Caribbean cresce ancora: tre nuove navi e più destinazioni private

Dopo l'inaugurazione di Legend of the Seas, terza nave della classe Icon, Royal Caribbean accelera il piano di espansione della flotta e conferma l’Europa tra i mercati strategici. Gianni Rotondo, AVP International Representatives Offices, Emea Region, evidenzia come la domanda continui a sostenere gli investimenti: “Dopo la pandemia abbiamo registrato una crescita esponenziale. Nel 2027 arriverà Hero, quarta nave della classe Icon. Nel 2028 entreranno in servizio Icon 5 e Oasis 7, mentre proseguirà lo sviluppo delle destinazioni private”.

Per Rotondo queste ultime aiutano anche a gestire i flussi: “A Santorini distribuiamo gli ospiti tra spiaggia, Fira e Oia, evitando concentrazioni. Lo stesso vale per le isole private”. La flotta crescerà senza sostituzioni: “Ogni quattro anni le navi vengono aggiornate con le novità più recenti”. Sul fronte europeo conclude: “Legend of the Seas tornerà nel Mediterraneo nel 2027 con imbarchi anche dall’Italia”.

Paola Trotta