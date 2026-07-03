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Royal Caribbean cresce ancora: tre nuove navi e più destinazioni private

Royal Caribbean cresce ancora: tre nuove navi e più destinazioni private
Gianni Rotondo, AVP International Representatives Offices, Emea Region

Dopo l'inaugurazione di Legend of the Seas, terza nave della classe Icon, Royal Caribbean accelera il piano di espansione della flotta e conferma l’Europa tra i mercati strategici. Gianni Rotondo, AVP International Representatives Offices, Emea Region, evidenzia come la domanda continui a sostenere gli investimenti: “Dopo la pandemia abbiamo registrato una crescita esponenziale. Nel 2027 arriverà Hero, quarta nave della classe Icon. Nel 2028 entreranno in servizio Icon 5 e Oasis 7, mentre proseguirà lo sviluppo delle destinazioni private”.

Per Rotondo queste ultime aiutano anche a gestire i flussi: “A Santorini distribuiamo gli ospiti tra spiaggia, Fira e Oia, evitando concentrazioni. Lo stesso vale per le isole private”. La flotta crescerà senza sostituzioni: “Ogni quattro anni le navi vengono aggiornate con le novità più recenti”. Sul fronte europeo conclude: “Legend of the Seas tornerà nel Mediterraneo nel 2027 con imbarchi anche dall’Italia”.

Paola Trotta

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