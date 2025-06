Royal Caribbean: Diana Ross madrina di Star of the Seas

Royal Caribbean ha annunciato che la madrina ufficiale di Star of the Seas sarà Diana Ross, che salirà sul palco per dare il benvenuto alla nave in partenza da Port Canaveral.

Per celebrare l’inaugurazione di Star, l’artista parteciperà alla cerimonia di assegnazione del nome presso l’AquaTheater, ospitato dall’AquaDome. I fan potranno rimanere aggiornati su come seguire i festeggiamenti sulla pagina Instagram di Royal Caribbean.

“Sono davvero onorata di unirmi alla famiglia di Royal Caribbean - ha dichiarato Diana Ross -. Dopo anni dedicati alla creazione di musica e ricordi bellissimi, unendo persone in tutto il mondo, il ruolo di madrina di Star of the Seas mi sembra una perfetta continuazione del mio viaggio”.

“Siamo entusiasti che Diana Ross si unisca a noi per il debutto di Star of the Seas, lanuova ammiraglia della ivoluzionaria Icon Class, progettata per racchiudere il meglio di tutto quello che può offrire un’esperienza di vacanza - ha aggiunto Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean -. Non potremmo immaginare una madrina più adatta per Star di Diana Ross, che è una vera e propria icona, nota per aver creato musica che trascende le generazioni, celebrando la vita e unendo le persone. Non vediamo l’ora di accogliere Diana Ross, i nostri ospiti e l’equipaggio per festeggiare il prossimo agosto l’arrivo di Star“.

Star offrirà vacanze di 7 notti in partenza da Orlando alla volta delle destinazioni più ambite dei Caraibi orientali e occidentali, tra cui Perfect Day at CocoCay alle Bahamas.

Royal Caribbean ha poi in serbo altre esperienze, con l’espansione della sua linea di destinazioni: dalla giornata in spiaggia al Royal Beach Club Paradise, in arrivo a dicembre del 2025, alle destinazioni in Messico Royal Beach Club Cozumel nel 2026 e Perfect Day Mexico, nell’autunno del 2027.