Royal Caribbean Group ha ordinato una quarta nave di classe Icon con opzioni aperte per una quinta e una sesta nave.

L’accordo raggiunto con i cantieri finlandesi Meyer Turku implica per Royal Caribbean International la possibilità di lanciare una nuova nave di classe Icon all’anno almeno fino al 2027. Come riporta Travelweekly, la prima nave di classe Icon, la più grande nave da crociera al mondo con quasi 249mila tonnellate di stazza lorda, è stata varata a gennaio.

La seconda nave della serie, la Star of the Seas, dovrebbe essere lanciata il prossimo anno. La Star sarà seguita da una terza nave di classe Icon, senza nome, che dovrebbe salpare nel 2026 e ora arriva anche la quarta nave nel 2027.

Royal Caribbean Group ha inoltre scelto di ordinare una settima delle sue navi di classe Oasis, che dovrebbe debuttare nel 2028.

L’accordo si basa sul rapporto di Royal Caribbean Group con Meyer Turku, che a seguito di questo ordine avrà realizzato 21 navi per l’azienda in 28 anni.

In generale, il Gruppo ha dato il benvenuto a quattro nuove navi quest’anno: Icon e Utopia of the Seas per Royal Caribbean International, Silver Ray per Silversea Cruises e Mein Schiff 7 per Tui Cruises.