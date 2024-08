Dopo Rover, il cane ‘adottato’ da Icon of The Seas, anche la nuova unità di Royal Caribbean, ovvero Star of the Seas, avrà il suo membro a quattro zampe che vivrà sulla nave.

Come riporta travelpulse.com, il cane si chiamerà Sailor e non sarà l’unica novità della nave. L’Empire Supper Club di Icon, infatti, sta rinascendo come Lincoln Park Supper Club, un locale ispirato a Chicago degli anni ‘30.