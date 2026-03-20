Royal Caribbean: nel 2027 il nuovo Royal Beach Club Lelepa

Due navi posizionate e un’importante novità come il debutto del Royal Beach Club Lelepa, la prima destinazione esclusiva di Royal Caribbean nell’emisfero Sud. Avrà questi contorni la stagione 2027-2028 della compagnia di crociere in Australia e Nuova Zelanda, con partenze da Sydney e da Brisbane rispettivamente a bordo di Anthem of the Seas e Voyager of the Seas.

“In qualità di marchio di vacanze di fiducia in Australia, Royal Caribbean continua ad alzare l’asticella delle migliori vacanze in famiglia con il Royal Beach Club Lelepa, una destinazione unica nell’emisfero sud, ispirata alla bellezza naturale e allo spirito della regione del Pacifico meridionale - spiega Gavin Smith, vicepresidente e direttore generale per l’Australia e la Nuova Zelanda di Royal Caribbean -. Sappiamo che le famiglie australiane – e non solo - amano trascorrere le vacanze nel Pacifico meridionale, e Lelepa porta questa esperienza a un livello superiore con un’offerta che non troveranno in nessun’altra parte del mondo”.