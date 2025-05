Il fiume lento più lungo del mondo e lo scivolo acquatico sulle montagne russe sono solo due delle tante attrazioni che Royal Caribbean ha in serbo per la destinazione privata Perfect Day Mexico, la cui apertura è prevista per l’autunno del 2027.

Il resort di 80 ettari nei Caraibi messicani, come riporta TravelWeekly, comprenderà diversi quartieri e un totale di 24 bar, 12 ristoranti e oltre 30 scivoli d’acqua. Royal Caribbean promette anche numerose opportunità di relax, tra cui quasi tre chilometri di spiaggia chiamata ‘Chill Beach’ e un esclusivo beach club con piscina a sfioro riscaldata.

“Perfect Day Mexico è più grande di qualsiasi altro progetto mai realizzato finora - ha dichiarato Michael Bayley, ceo di Royal Caribbean -. Questa destinazione offrirà la vacanza perfetta per le famiglie”.

I quartieri della destinazione sono il Loco Waterpark, lo Splash Cove del fiume lento, l’El Hideaway riservato agli adulti, l’esclusivo Costa Beach Club, Chill Beach e Fiesta Plaza.

Il Loco Waterpark avrà cinque torri con oltre 30 scivoli. La torre più alta sarà la più elevata del Nord e del Sud America. Si chiamerà Jaguar’s Peak e includerà lo scivolo coaster più lungo del mondo, scivoli a duello e uno scivolo per famiglie con gommoni, che può ospitare sei persone su un singolo gommone.

Tra gli altri scivoli del Loco Waterpark ci sarà quello che Royal Caribbean definisce il primo scivolo a forma di sombrero al mondo e scivoli che lanciano gli ospiti in aria con un idrolancio. Ci saranno anche una piscina a onde e scivoli per i più piccoli.

In base alle informazioni diffuse da Royal Caribbean, Splash Cove avrà una piscina di 9.400 metri quadrati e il fiume lento più lungo del mondo. Gli ospiti potranno navigare lungo l’intero fiume, un’esperienza che richiede un’ora, entrando o uscendo da diversi punti. Un tratto facoltativo prevede onde e rapide.

El Hideaway avrà una piscina con ingresso a zero, un DJ e un bar swim-up. Una Ultimate Party Cabana da 20 ospiti avrà la propria piscina e il proprio bar. Il Costa Beach Club disporrà di spiagge di sabbia bianca, una piscina a sfioro riscaldata e ristoranti di alta qualità, nonché cabine private con assistenti personali e una piscina.

Chill Beach si estenderà per quasi due miglia di sabbia bianca e metterà a disposizione gratuitamente sedie a sdraio, ombrelloni e asciugamani.

Fiesta Plaza sarà il luogo d’ingresso per gli ospiti al Perfect Day Mexico. Ci saranno musica dal vivo, spettacoli di danza e quello che l’azienda definisce il sombrero più grande del mondo, in cima al bar Tipsy Sombrero.

I 12 ristoranti della destinazione saranno di ispirazione regionale e la maggior parte sarà gratuita. I 24 bar includeranno sei bar swim-up. Inoltre, durante tutto il Perfect Day Mexico, gli ospiti potranno trovare souvenir di artigianato locale, mostre d’arte ed esibizioni di mariachi.

Perfect Day Mexico sorgerà vicino al porto crocieristico di Costa Maya, acquisito da Royal Caribbean lo scorso settembre con un investimento globale di 292 milioni di dollari.

Le prenotazioni per Perfect Day Mexico apriranno questo autunno. La destinazione sarà inclusa negli itinerari nei Caraibi occidentali con partenza da Galveston, New Orleans e Florida.