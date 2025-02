Il 2026 di Royal Caribbean vedrà debutto della nuova nave di classe Icon, di cui la compagnia di crociera ha appena svelato il nome. Si chiamerà Legend of the Seas e sarà destinata, a partire da novembre 2026, a viaggiare tutto l’anno da Fort Lauderdale, in Florida per viaggi nei Caraibi Occidentali e in quelli Meridionali.

“Dopo aver festeggiato un anno di record della rivoluzionaria Icon Class, siamo entusiasti di annunciare il nome della terza nave - dice Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International -. Legend of the Seas rappresenta il prossimo passo in questa nuova era di vacanze e non vediamo l'ora di far vivere questa straordinaria gamma di esperienze a sempre più famiglie e amanti dell’avventura in Europa, nei Caraibi e oltre”.

Prima del suo debutto ai Caraibi, infatti, Legend offrirà avventure estive in Europa con vacanze nel Mediterraneo occidentale da Barcellona, a partire da luglio del 2026. In estate, gli ospiti potranno esplorare l’Europa visitando la Francia, l’Italia e la Spagna. Il grande debutto di Legend ai Caraibi, previsto per l'inverno, porterà i viaggiatori nelle destinazioni più spettacolari della regione, nei Caraibi occidentali e meridionali, includendo in tutti gli itinerari l’esclusiva isola privata di Royal Caribbean Perfect Day at CocoCay.

La nave è attualmente in costruzione a Turku, in Finlandia e offrirà otto quartieri tematici, con oltre 40 opzioni di ristorazione e bar, esperienze adrenaliniche e momenti di relax.

A bordo di Legend, gli amanti dell'avventura avranno a disposizione una serie di attrazioni della Icon Class, come l’emozionante Crown's Edge - in parte skywalk, in parte percorso di corde e in parte caduta nel vuoto da brivido – o il più grande parco acquatico in mare, Category 6. Chi cerca il sole potrà rilassarsi e scegliere tra sette piscine, tra cui Royal Bay, la più grande piscina mai costruita su una nave da crociera, il bar swim-up Swim & Tonic e The Hideaway, rifugio per soli adulti con un’infinity pool unica nel suo genere sospesa sull'oceano. Inoltre, le famiglie di tutte le età potranno trascorrere del piacevole tempo insieme o vivere divertenti avventure a Surfside, il quartiere progettato per chi viaggia con i bambini.

Legend sarà anche la quarta nave della compagnia di vacanze alimentata a gas naturale liquefatto (LNG).