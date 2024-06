Utopia of the Seas è entrata a far parte ufficialmente della flotta Royal Caribbean. La sesta unità della classe Oasis è stata consegnata dai Chantiers de l’Atlantique alla compagnia di Miami con una cerimonia che ha visto presenti a Saint-Nazaire Jason Liberty, presidente e ceo di Royal Caribbean Group, Michael Bayley, presidente e amministratore delegato di Royal Caribbean International, Laurent Castaing e Florence Mauduit rispettivamente direttore generale e senior project manager di Chantiers de l’Atlantique e il capitano Gus Andersson, che guiderà la nave a Port Canaveral dove prenderà servizio a partire da luglio.

Utopia of the Seas rappresenta la prima nave della classe Oasis alimentata da gas naturale liquefatto. Il nuovo gioiello della flotta Royal Caribbean è lungo 362 metri per 230mila tonnellate di stazza, conta 20 ponti sui quali sono dislocati più di 40 tra ristoranti e bar, piscine, due casinò, aree bimbi, promenade e scivoli spettacolari.

Utopia of the Seas potrà ospitare 7mila passeggeri e offrirà formule week end di 3 notti o fughe di 4 notti nei giorni feriali con tappe a Nassau, alle Bahamas, e a Perfect Day at CocoCay, l’isola privata di Royal Caribbean che da gennaio di quest’anno dispone anche di un’area adults only, la Hideaway Beach.