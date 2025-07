Rubino, Kel 12: “Quest’estate crescita del 20%, vincono le mete in cui domina la natura”

“Se confrontiamo i Paesi scelti nelle aree di breve, medio e lungo raggio emerge con chiarezza la tendenza a privilegiare luoghi in cui la natura domina la scena”. Questa secondo l’amministratore delegato di Kel 12, Gianluca Rubino, è la principale tendenza dell’estate 2025. Una stagione che per l’operatore procede a passo spedito, registrando per il periodo compreso tra giugno e settembre un incremento del 20% sia del numero di passeggeri che del fatturato. Una crescita, spiega Rubino, “frutto di una domanda reale e consapevole. I prezzi sono rimasti stabili ed è l’interesse per il nostro modello di viaggio che si è rafforzato”.

Quest’estate il viaggiatore Kel 12 - cha ha un budget di spesa medio pari a 6.700 euro - cerca oggi spazi ampi, silenziosi, e relazioni genuine con ambienti e culture.

Le destinazioni

“Nel Mediterraneo - rivela l’a.d. - prevalgono le isole, nel Nord Europa ci si spinge oltre il Circolo Polare Artico, mentre nel lungo raggio si scelgono territori lontani dalle rotte più battute. Ciò che sorprende è la consapevolezza di queste scelte: non sono dettate dall’improvvisazione, ma frutto di un’attenta valutazione, come dimostra l’ulteriore crescita dell’advance booking”.

Snocciolando le destinazioni più richieste, oltre a ritorno del Maghreb, l’operatore segnala come, guardando a nord, i silenzi paesaggistici della Norvegia e della Finlandia siano incalzati dai deserti artici dell’Islanda e, soprattutto, delle isole Svalbard e della Groenlandia.

Riscuotono poi successo anche l’Armenia e l’Uzbekistan, mentre sul lungo raggio l’Africa Australe è protagonista con Namibia, Botswana, Sudafrica e Tanzania. In Asia cresce il richiamo per le steppe della Mongolia e per le province meno note della Cina, così come per l’Indonesia. Nel contiente latino al Perù, si affianca quest’anno la Bolivia.

Resta forte l’attrattività del Giappone, benché cresca l’interesse a uscire dai circuiti tradizionali per conoscere meglio la cultura locale.